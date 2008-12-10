Irak'ta eşcinselliği yazan gazeteci

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Irak'ta eşcinsellik hakkındaki yazısı nedeniyle hapsedilen gazeteci serbest bırakıldı.
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, pedofili ve sağlıkla ilgili makalesi nedeniyle mahkum edilen Adil Hüseyin'in, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani tarafından pazar günü affedildiğini ve serbest bırakıldığını bildirdi.
Serbest çalışan Hüseyin'in söz konusu makalesi, geçen yıl nisan ayında haftalık Havlati dergisinde yayımlanmıştı. Cezasını Erbil'deki Mahata cezaevinde çeken Hüseyin, 24 Kasım'da halkın ahlakını bozmak suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.