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Haber Giriş: 31.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Irak’ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü

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Irak’ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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Irak'ın Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Cessna 172 Caravan tipi uçağının havada alev almasının ardından yere çakıldığı, bir pilotla yardımcısının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait en büyük askeri hava üssü yer alıyor.

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