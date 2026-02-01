×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Meclis Oturumu
Irakta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 13:26

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oturum bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi. Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamamıştı.

Haberin Devamı

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendi.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanı, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından seçiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünün ardından bu görev bugüne kadar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarınca yürütüldü.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu.​​​​​​​

Gözden KaçmasınIrak, Suriyeden gönderilen DEAŞlı tutukluları teslim aldıIrak, Suriye'den gönderilen DEAŞ'lı tutukluları teslim aldıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrump’tan Irak’a rest: Maliki varsa biz yokuzTrump’tan Irak’a rest: Maliki varsa biz yokuzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Meclis Oturumu

BAKMADAN GEÇME!