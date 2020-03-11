Irak'ta Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede Corona Virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.



