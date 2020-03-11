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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Irak'ta Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

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Irak'ta Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede Corona Virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

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