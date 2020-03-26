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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Irak’ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi

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Irak’ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi
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Irak’ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya, vaka sayısı 392’ye yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Corona Virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

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