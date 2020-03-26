AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:43,
Irak’ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi
Irak’ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya, vaka sayısı 392’ye yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Corona Virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.
Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
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