AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:18,
Irak'ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede Corona Virüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.
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