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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Irak'ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Irak'ta Corona Virüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Corona Virüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

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