Irak'ta Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Ülke genelinde vaka sayısı ise 233 oldu.
Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.
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