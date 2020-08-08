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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 23:03,Son Güncelleme:

Irak'ta bir günde 3 bin 325 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

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Irak'ta bir günde 3 bin 325 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 5 bin 310'a yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 325 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 310'a çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 147 bin 389'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada iyileşen hasta sayısının 105 bin 504'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

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