MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriIrak’ta Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı
GeriDünya Irak’ta Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA / AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Irak’ta Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irak’ta Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ın Salahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü’ne 2 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beled Askeri Hava Üssü’nün dış cephesine 2 adet roket isabet ettiği belirtilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Askeri üsse, 15 Mart'ta da roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi