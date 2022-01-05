Irak'ta Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

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Bağdat’ta 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. Saldırının yıl dönümünde son 2 gün içerisinde Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 2 saldırı düzenlendi.



Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD'nin Victoria Hava Üssü ile Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn-el Esed Üssü SİHA'larla hedef alındı. Her iki saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelmediği belirtilmişti.