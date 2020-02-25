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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Irak'ta aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

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Irak'ta aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü
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Irak’ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı, ailenin bir süre önce İran'dan Kerkük'e döndüğünü belirtti.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

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