AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:49,
Irak'ta aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü
Irak’ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı, ailenin bir süre önce İran'dan Kerkük'e döndüğünü belirtti.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.
Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.
Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.
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