Dünya Haberleri

Irak'ta ABD üssüne saldırı! Uçuşlar durdu, okullar 4 gün süreyle tatil

Şubat 28, 2026 15:41

Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne yönelik saldırı engellendi. Erbil’de uçuşlar durduruldu, okullar 4 gün süreyle tatil edildi.

Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne atılan ve havada etkisiz hale getirilen hava araçları gözlendi.

Birden fazla sefer gerçekleşen saldırı girişimleri sonuçsuz kaldı, saldırının nereden yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Rudaw haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir yetkili Erbil'e saldırı olduğunu teyit etti ancak saldırının türü ve hangi silahlarla yapıldığına ilişkin detay vermekten kaçındı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar, yerel basına yaptığı açıklamada, uçuşların askıya alındığını belirtti.

Bazı sosyal medya hesapları ABD’nin Erbil Başkonsolosluğuna da saldırı yapıldığını ileri sürdü ancak AA muhabirinin yerinde gözleminde saldırı izine rastlanmadı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Öğretim ve Eğitim bakanlıkları da okullarda 4 gün boyunca eğitime ara verilmesi yönünde karar verdi.

 ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

