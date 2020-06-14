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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 00:37,Son Güncelleme:

Irak'taki ABD üssüne saldırı düzenlendi

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Irak'taki ABD üssüne saldırı düzenlendi
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Irak’ın başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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