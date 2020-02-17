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Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Irak’ta ABD elçiliğine roketli saldırı

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Irak’ta ABD elçiliğine roketli saldırı

IRAK’ın başkenti Bağdat’ta güvenli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendi.

İki Iraklı yetkili, atılan 4 roketten ikisinin büyükelçilik yerleşkesine, birinin ise ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu üssün yakınına isabet ettiğini söyledi. ABD’li ve Iraklı yetkililer saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Bu, Irak’ta ABD güçlerine yönelik son dönemde artan saldırıların sonuncusu oldu. Önceki gün de Kerkük’te, Amerikan askerlerinin bulunduğu K1 üssüne havan topuyla saldırı düzenlenmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştı. ABD ile İran arasında geçen ay yükselen tansiyonun ardından Irak Meclisi tüm yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

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