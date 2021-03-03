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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Gelen son dakika haberine göre, Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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