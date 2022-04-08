Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse çifte saldırı

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Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak roketli saldırı gerçekleştirildi.



Hava üssündeki hava savunma sisteminin 2 insansız hava aracını düşürdüğü, fırlatılan 2 roketinin ise havada etkisiz hale getirdiği belirtildi.



Saldırının nereden yapıldığına dair henüz bir bilgi olmazken, güvenlik güçlerinin bölgede çalışma başlattıkları kaydedildi.