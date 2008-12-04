Irak'ta 4 toplu mezar ortaya çıkarıldı

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Irak ordusu, kuzeydeki Diyala vilayetinde 4 toplu mezarda 80 kadar ceset kalıntısı buldu.
Toplu mezarların, bir zamanlar El Kaide militanlarının kontrolü elinde tuttukları ve Şiilere karşı toplu kıyıma giriştikleri Bakuba kenti yakınındaki 2 Şii köyünde olduğu bildirildi.
Güvenlik kaynakları, son 3 günde ortaya çıkarılan mezarlardaki cesetlerin 1 yıl kadar önce gömüldüğünün tahmin edildiğini söylediler.
Irak'ta, çoğu 2006-2007 yıllarındaki mezhep çatışmalarında öldürülmüş kişilerin cesetlerinin gömüldüğü toplu mezarlara sık rastlanıyor. Cumartesi günü de Diyala'da 30 ceset kalıntısının bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.