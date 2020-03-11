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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 02:43,Son Güncelleme:/

Irak'ta 2 aktivist öldürüldü

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Irak'ta 2 aktivist öldürüldü
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Irak'ın güneyindeki Meysan kentinde, hükümet karşıtı gösteriler içinde yer alan 2 aktivist silahla vurularak öldürüldü.

Meysan polisinden alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Meysan'ın idari merkezi Amara'nın Sanayi bölgesi yakınlarında aktivistler Abdulkuddus Kasım ve Kerrar Adil'e ateş açtı.      

Söz konusu aktivistler olay yerinde yaşamlarını yitirdi, saldırganlar ise kaçtı.      

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin başladığı geçen ekim ayından bu yana gösterilere katılan aktivistler; kaçırma, suikast ve işkencelere maruz kalıyor.      

Aktivistler, bu saldırılardan İran'a yakın Şii grupları sorumlu tutuyor.      

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