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Iraklı yetkili açıkladı: ABD 23 yıl sonra tamamen çekildi

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#Irak#ABD#Asker
Iraklı yetkili açıkladı: ABD 23 yıl sonra tamamen çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 14:31

Iraklı üst düzey bir yetkili, ABD ordusuna bağlı tüm muharebe birlikleri ile lojistik destek güçlerinin ülkeden ayrıldığını açıkladı.

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Irak hükümetinden üst düzey bir yetkili, ABD ordusunun ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan yetkili, tüm ABD muharebe birlikleri ile lojistik destek güçlerinin Irak'tan ayrıldığını söyledi.

GÖZLER BEYAZ SARAY VE PENTAGON'DA

Irak hükümeti yetkilisi tarafından yapılan açklamanın ardından gözler Washington'a çevrildi.

ABD yönetimi, 28 Eylül itibarıyla çekilme operasyonunun resmen tamamlandığını henüz doğrulamadı.

IRAK'TA YAKLAŞIK 2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYORDU

Irak ile ABD, 2024 yılında Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Pentagon'a göre, son yıllarda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri konuşlandırılmıştı.

Çekilme öncesinde ABD kuvvetleri Erbil'de, Bağdat Havalimanı yakınlarındaki bir üste ve başkentteki Yeşil Bölge olarak bilinen bölgede konuşlanıyordu.

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#Irak#ABD#Asker

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