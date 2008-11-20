Iraklı doktorlar ülkelerine geri dönüyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ta güvenliğin iyileşmesinin ardından bu yıl 800 doktorun ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Genel Müdürü İhsan Cafer, Reuters'a yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD önderliğinde 2003 yılında işgalinden sonra Şiilerle Sünniler arasında patlak veren şiddet olayları yüzünden ülkeden kaçan binlerce doktordan yüzlercesinin bu yıl geri döndüğünü belirtti.



Geri dönenler arasında İngiltere'ye bile gidenlerin bulunduğunu söyleyen Cafer, "Doktorların mali nedenlerle geri döndüğünü sanmıyorum. Onların tek kaygısı güvenlikti. Güvenlik koşulları iyileşmeseydi dönmezlerdi" diye konuştu.



Irak'ta bir dönem toplumun elit kesimi ve tıbbi uzmanlar direnişçilerin hedefleri olmuştu. Son 5 yılda Irak'ta yaklaşık 200 doktor öldürüldü.

Hükümet kayıtlarına göre, savaşın başlamasından bu yana Irak'ta şiddet olayları geçen ay en düşük seviyede oldu.

