Iraklı askerlerden ABD'ye yardım

Başkent Bağdat'ın güneyindeki Besmaya askeri tesislerinde görev yapan Iraklı Albay Abbas Fadıl, askerlerinin yaptıkları bağışla Amerikan halkına "biz bir aileyiz" mesajı vermeyi istediklerini söyledi.
Irak ordusu, son yardımın ABD'deki trajediler için gönderilen 4. yardım olduğunu belirterek, bundan önce ABD'yi vuran Gustav ve Ike kasırgaları ile 11 Eylül Anıtı için 500'er dolar
olmak üzere, toplam 1500 dolar bağışta bulunulduğunu kaydetti.
Kaliforniya'da bu ay başında çıkan büyük yangında yaklaşık 1000 ev yanmış ya da zarar görmüştü.