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Irak’ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü

#Irak#Anbar#PATLAMA
Irak’ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü

Irak’ın Anbar vilayetinde Kuveyt uyruklu turistleri korumakla görevli askeri aracı hedef alan patlamada, 3 asker ve 1 rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Irak’ın Anbar vilayetinde, askeri araca bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Irak medyası tarafından, ülkenin batısında yer alan Anbar vilayetinde balık avlamaya gelen bir grup Kuveytli turisti korumakla görevli güvenlik güçlerinin aracının yol kenarına döşenmiş bombalı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Anbar vilayetindeki Rava çöllerinde meydana geldiği belirtilirken patlamanın ardından 3 asker ve 1 rehberin hayatını kaybettiği açıklandı.


Patlamada Kuveytli turistlerin kurtulduğu kaydedilirken söz konusu bölgede savaştan kalma patlayıcıların bulunduğu belirtildi.

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#Irak#Anbar#PATLAMA

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