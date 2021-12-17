Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
İstanbulda sahte içki kâbusu Valilik duyurdu: 22 can kaybıİstanbul'da sahte içki kâbusu! Valilik duyurdu: 22 can kaybı#Sahte İçki
Feci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede olduFeci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu#Gülçin Ergül
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak Polis sokakta ava çıktı...Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak! Polis sokakta ava çıktı...#Kuzey Kore
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Seren Serengil ameliyata alındı Hastaneden ilk fotoğraf...Seren Serengil ameliyata alındı! Hastaneden ilk fotoğraf...#Seren Serengil
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandıAhu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!#Ahu Yağtu
Hocayı kaptı, plan değişti Domino etkisiyle...Hocayı kaptı, plan değişti! Domino etkisiyle...#Volkan Demirel
HABERLERDünya Haberleri

Irak'ı sel vurdu: 8 ölü

#Irak#Erbil#Sel Felaketi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Daratu kasabasında aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Erbil Valisi Omid Hoşnav yerel medyaya yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Hoşnav, yoğun yağışa karşı önlem olarak önceden tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, önceliğin halkın kurtarılması olduğunu kaydetti.

SELİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen sel, büyük yıkıma yol açtı.

Selin ardından cadde ve sokakları çamur kaplarken, park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği görüldü. Ekipler, başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Erbil#Sel Felaketi

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret