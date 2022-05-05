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Irak’ı kum fırtınası vurdu! 600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

#Irak#Kum Fırtınası #Bağdat
Irak’ı kum fırtınası vurdu 600den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri askıya alınırken, başkent Bağdat'ta 600'den fazla kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Irak’ta dün akşam saatlerinden itibaren Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Başkent Bağdat’taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600’den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Irak’ı kum fırtınası vurdu 600den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı. Açıklamada hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.
Irak’ı kum fırtınası vurdu 600den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü DEAŞ’ın kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Irak’ta Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.

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#Irak#Kum Fırtınası #Bağdat

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