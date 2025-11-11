Irak, yeni hükümeti belirlemek için sandık başında: Oy verme işlemi başladı

Haberin Devamı

Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.

BARZANİ OYUNU KULLANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis seçimleri için Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde meclis seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Barzani, dün yayımladığı mesajında, ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesinin verilecek oylarla belirleneceğini vurgulayarak, seçmenleri sandık başına gitmeye çağırmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerinde 2 milyon 844 bin 51 seçmen bulunuyor. Halepçe kenti de Süleymaniye seçim bölgesi içinde değerlendiriliyor.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok ve 2'si kota olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor. Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katılıyor.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday bulunuyor. Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.