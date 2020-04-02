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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 19:18,Son Güncelleme:/

Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

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Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 54'e, Tunus'ta 13'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54'e çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısının 772'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, 20 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

TUNUS

Tunus'ta da Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Zeyn el-Anz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki bir erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakanlık dün Kovid-19 kaynaklı can kaybının 12'ye, vaka sayısının ise 423'e yükseldiğini duyurmuştu.

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