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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, hattın yeniden faaliyete geçirilmesi sürecini başlatarak, Kerkük kentindeki IT1 pompa istasyonunun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Hattın ilk aşamada günlük 300 bin varil kapasiteyle çalışması, ikinci pompa istasyonundaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bu kapasitenin 500 bin varile çıkarılması bekleniyor.

Irak resmi ajansı INA'nın aktardığı Petrol Bakanlığı açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, buradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması amaçlanıyor.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

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Petrol Bakanlığı'na bağlı diğer birimlerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, hattın yerel imkanlarla onarıldığı ve yeniden işletmeye alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu duyuruldu.

Boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların, Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendisler ve teknik ekipler tarafından yürütüldüğü ifade edildi.