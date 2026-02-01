×
Dünya Haberleri

Irak, Suriye'den gönderilen DEAŞ'lı tutukluları teslim aldı

#Irak#Suriye#DEAŞ Tutukluları
Irak, Suriye'de tutuklu bulunan ve aralarında sözde yöneticilerinin de yer aldığı terör örgütü DEAŞ mensubu 450 kişinin teslim aldığını bildirdi. Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının büyük bölümünün 40'tan fazla ülkenin vatandaşı olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi, Irak'ın uzun süredir bu ülkeleri resmi kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a getirilen ve aralarında sözde yöneticilerinin de yer aldığı 450 DEAŞ mensubunun bir grup hâlinde teslim alındığını kaydetti.

Suriye'de toplamda yaklaşık 7 bin DEAŞ tutuklusunun bulunduğunu belirten Alevi, Irak'a getirilenlerin sayısının sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Irak'a ulaşan DEAŞ mensuplarının sayısı oldukça azdır. Bunların bir kısmı örgütün sözde emirleri ve yöneticileridir." diye konuştu.

ÇOĞU FARKLI ÜLKE VATANDAŞI

Teslim alınanların sayısının yaklaşık 450 olduğunu kaydeden Alevi, Suriye'deki cezaevlerinde hâlen çok sayıda DEAŞ mensubunun bulunduğunu, bunların büyük bölümünün farklı ülke vatandaşlarından oluştuğunu bildirdi.

Irak'a getirilenler arasında Irak uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirten Alevi, "Geçtiğimiz dönemde Iraklı tutukluların ülkeye getirilmesini hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettik." dedi.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMASI SÜRECİ

Yargı sürecine ilişkin de bilgi veren Alevi, "Suç işlediği tespit edilenler yargıya sevk edilecek, hakkında yeterli delil bulunmayanlar ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumları ayrıca değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Alevi, "Irak, bu kişilerin kendi ülkeleri tarafından teslim alınarak ulusal yasalar çerçevesinde yargılanması çağrısında bulundu. Ancak birçok ülkenin bu çağrıya yeterli karşılık vermediğini görüyoruz. Buna karşın bazı ülkeler sorumluluk alarak vatandaşlarını geri kabul etti." açıklamasını yaptı.

Alevi ayrıca, Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin DEAŞ mensubu arasında 2 bin Iraklının yer aldığını, bunlardan bir kısmının daha önce Irak'a getirildiğini ifade etti.

