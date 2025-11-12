Irak sandığa gitti

Haberin Devamı

Genel seçimlere katılım oranının yüzde 55’ten fazla olduğu bildirilirken Irak Yüksek Seçim Komiserliğine göre, seçimlerde 21 milyondan fazla seçmenin 12 milyonu oy kullandı. Yerel medyada yayımlanan haberlere göre TSİ 00.00 itibarıyla oyların yüzde 90’ı sayılırken, resmi olmayan verilere göre 3 Seçim bölgesinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 21, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 10, Helwest Hareketi 5, İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) 4, Yeni Nesil Hareketi (Nevey’i Nu) 3, Adalet Topluluğu Partisi (Komel) 1 milletvekilini meclise gönderebiliyor.

SUDANİ BİRİNCİ OLABİLİR

2022 yılında İran yanlısı partilerin desteğiyle göreve gelen ve Tahran ve Washington arasında denge bulmaya çalışan bir politika izleyen mevcut Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani, ikinci kez seçilmek için yarıştı. Bağdat’ta oy kullandıktan sonra “Bugün Iraklılar için tarihi bir gündür” diyen Sudani liderliğinde mayıs ayında kurulan İmar ve Kalkınma Koalisyonu’nun seçimden birinci sırada çıkması bekleniyor. Ancak bu ittifakın tek başına iktidar olabilecek kadar yüksek bir vekil sayısı elde etmesinin beklenmemesi nedeniyle, Sudani’nin diğer partilerin de desteğini alarak bir koalisyon oluşturması gerekiyor.

Haberin Devamı

SADR BOYKOT ETTİ

2021’deki son seçimin galibi Şii lider Mukteda Sadr’ın başında bulunduğu Ulusal Akım Hareketi seçimi boykot ediyor. Boykot kararının sandığa ilgiyi azaltabileceği değerlendiriliyordu. Sünni cephesinde ise 3 büyük blok rekabet etti. Eski Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi liderliğindeki Takaddüm İttifakı, Azim İttifakı ve Siyade Koalisyonu müzakerelerde meclis başkanlığını garantilemek için yarıştı. Irak Türkmen Cephesi de özellikle Kerkük’te halkı sandığa gitme çağrısında bulundu.

IKBY DE SEÇİME GİTTİ

Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise iki büyük parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki rekabet kızışıyor. Bölgesel parlamento seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, iki parti henüz yeni hükümeti kuramadı. Taraflar, Irak seçimlerinin sonuçlarını, hem Bağdat hem de Erbil’deki makam paylaşımı müzakerelerini kolaylaştıracak bir faktör olarak görüyor.

Haberin Devamı

Bilgi notu: 2003 sonrası dönemde Irak’ta oluşturulan yeni anayasada makamların paylaşımına dair herhangi bir madde bulunmamasına rağmen Başbakanlık Şiilere, Meclis Başkanlığı Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı ise Kürtlere veriliyor.