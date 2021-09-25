Irak resti çekti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!#Kripto Para
NBAde aşı krizi Forma giyemeyecekler... Servet kaybedecek...NBA'de aşı krizi! Forma giyemeyecekler... Servet kaybedecek...#NBA
Bakan Soylu Hayal edebilmek mümkün değildi diyerek duyurdu İşte son sayıBakan Soylu 'Hayal edebilmek mümkün değildi' diyerek duyurdu! İşte son sayı#Terörle Mücadele
Kritik toplantının günü belli oldu İşte öne çıkan gündem başlıklarıKritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları#Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Binlerce kişiyi dolandırdılar Çete çökertildiBinlerce kişiyi dolandırdılar! Çete çökertildi#Dolandırıcılık
Dünya şokta Kan donduran görüntüler...Dünya şokta! Kan donduran görüntüler...#Taliban
Kayıp Sally her yerde aranıyor Gözyaşlarıyla anıldıKayıp Sally her yerde aranıyor! Gözyaşlarıyla anıldı#Sally Ali Challab Al-Abbood
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Sertab Erener hastanelik olduSertab Erener hastanelik oldu!#Sertab Erener
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Eski eşim beni dolandırdı demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı'Eski eşim beni dolandırdı' demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı!#Songül Karlı
HABERLERDünya Haberleri

Irak resti çekti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

#Irak#İsrail#Dünya
Irak resti çekti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.

ABD ile İsrail, İran hakkındaki B planını gizlice görüştü iddiası

İlgili Haber:'ABD ile İsrail, İran hakkındaki 'B planını' gizlice görüştü' iddiası

Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti." ifadelerine yer verildi.

Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

Haberin Devamı

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

İlgili Haberler:

Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!Kritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#İsrail#Dünya