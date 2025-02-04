Irak petrolünde önemli gelişme

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Buna göre, IKBY bölgesi petrolü, Bağdat yönetiminin talep ettiği üzere yeniden Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından yönetilecek.

GEÇİCİ UZLAŞMA TAMAM

60 gün içinde uluslararası bir şirketin yapacağı incelemenin ardından bir varil petrolün maliyeti belirleninceye kadar IKBY’ye merkezi yönetim tarafından varil başına 16 dolar avans ödemesi yapacak. Bu adımın, petrol üretim süreçlerindeki şeffaflık ve maliyet yönetimini arttırmayı hedeflediği belirtildi. Parlamento onayı, Irak petrolünün ihracatında iki yıldır süren anlaşmazlığın çözümü ve Bağdat ile Erbil hattında ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. İhracatın yeniden başlamasının ardından kamu sektörü çalışanlarının maaşlarında yaşanan gecikmelerin son bulması bekleniyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, aralık ayında yaptığı konuşmada IKBY ile petrol krizinin Irak’a zarar verdiğini kaydederek, Yumurtalık boru hattında petrol sevkiyatı durduğu için Türkiye’ye tazminat ödediklerini ifade etmişti.