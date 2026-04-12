Irak parlamentosu cumhurbaşkanını seçti

#Irak#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Nizar Amedi
Irak parlamentosu cumhurbaşkanını seçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

IRAK’ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu. Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı 58 yaşındaki Nizar Amedi ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi.

Toplamda 229 vekil oy kullandı. Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Toplam 17 adayın yarıştığı seçimde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, KYB de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı. Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor. Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı. Amedi, daha önce KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

#Irak#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Nizar Amedi

