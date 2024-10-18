×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Irak ordusunun Kerkük'teki operasyonunda 4 DEAŞ mensubu öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Irak Ordusu#DEAŞ#Kerkük
Irak ordusunun Kerkükteki operasyonunda 4 DEAŞ mensubu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 04:44

Irak ordusunun, Kerkük kentinin kuzeyindeki Şuvan ilçesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Kerkük Ortak Operasyonular Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, Şuvan yakınlarında DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgeden alınan istihbaratı değerlendiren Irak ordusunun, DEAŞ unsurlarının bulunduğu yerin belirlenmesinin ardından düzenlediği operasyonda, terör örgütüne mensup 4 kişi öldürüldü.

Irak ordusu, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak Ordusu#DEAŞ#Kerkük

BAKMADAN GEÇME!