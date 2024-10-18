Irak ordusunun Kerkük'teki operasyonunda 4 DEAŞ mensubu öldürüldü

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Kerkük Ortak Operasyonular Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, Şuvan yakınlarında DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgeden alınan istihbaratı değerlendiren Irak ordusunun, DEAŞ unsurlarının bulunduğu yerin belirlenmesinin ardından düzenlediği operasyonda, terör örgütüne mensup 4 kişi öldürüldü.

Irak ordusu, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.