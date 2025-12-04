×
Irak, Lübnan Hizbullah'ı ve Husileri terör örgütü listesine aldı

Irak, Lübnan Hizbullahı ve Husileri terör örgütü listesine aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 14:18

Irak, BM kararı doğrultusunda IŞİD ve El Kaide bağlantılı kişileri terör listesine aldı. Irak Merkez Bankası, Irak Resmi Gazetesi'nde yayımlanan listeye göre listeye eklenen kişi ve grupların mal varlığını dondurdu. Yayımlanan listede yer alan Lübnan Hizbullah'ı ve Husilerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklara da dondurulurken, Merkez Bankası listenin "gerekli düzeltmeler yapılmadan" yayımlandığını bildirdi.

Söz konusu karar, Irak Resmi Gazetesi "Vakayi İrakiyye'de yayımlandı.

"Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi" tarafından alınan 17 Kasım 2025 tarihli kararın, 19 Mart 2025'te "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi"nin sunduğu rapora dayanarak, 2015 tarihli 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası ile Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Sistemi'nin ilgili maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Irak Merkez Bankası'ndaki "Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararına ve bu kararın 17 Kasım 2025'te, resmi gazete Vakayi İrakiyye’nin 4848. sayısında yayımlanmasına atıfla, söz konusu karar, Malezya devletinin talebi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) sayılı kararı doğrultusunda IŞİD ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı bir dizi kişi ve yapının mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor." ifadeleri kullanıldı.

Irak, Lübnan Hizbullahı ve Husileri terör örgütü listesine aldı

Husi güçleri, başkent Sana'da Filistin'e destek protestosu düzenliyor/22 Ocak 2024 

LİSTE DÜZELTİLECEK

Ancak listede, anılan iki örgütle (Hizbullah ve Husiler) herhangi bir terör faaliyeti bulunmayan bazı parti ve kuruluşlara da yer verildiği aktarılan açıklamada, Irak tarafının onayının yalnızca IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve yapılara yönelik olduğu vurgulandı.

Ancak diğer bazı yapıların listeye dahil edilmesini, listenin "gerekli düzeltmeler yapılmadan" yayımlanmış olmasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, resmi gazetede yayımlanan listenin düzeltilerek, IŞİD ve El-Kaide ile ilişkili olmayan söz konusu parti ve kuruluşların listeden çıkarılacağı kaydedildi.

