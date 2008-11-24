Irak Kürtleri Sofya’dan silah aldı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikan Washington Post gazetesi, Irak’ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin Bulgaristan’dan silah aldığını yazdı.

Washington Post’un Bağdat çıkışlı, Ernesto Londono imzalı haberinde, üç uçak dolusu hafif silah ve mühimmatın Irak’ın kuzeyine ulaştırılması ve bunun zamanlamasının Amerikalı yetkilileri alarma geçirdiği belirtildi. Haberde, Amerikalı yetkililerin, "Kürtlerin Kuzey Irak’taki bazı bölgelerde kontrolü genişletme çabasına giriştiği bir zamanda, Bağdat hükümeti ile silahlı bir çatışma olasılığından artan şekilde endişelendiği" ifade edildi.



Gazetenin haberine göre, adlarının açıklanmasını istemeyen üç Amerikalı yetkili, Eylül ayında üç C-130 kargo uçağının Süleymaniye’ye ulaştığını teyit etti. Bu yetkililer, bölgesel yönetime yapılan silah transferini ilk defa Bulgaristan’daki bir kaynaktan öğrendiklerini söylediler.



Habere göre, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilileri ise bu silah alımıyla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamayarak, "Irak’ta terörizme karşı savaşta ön cephede olmaya devam ediyoruz. Devam eden bu tehditle beraber, anayasada hiçbir madde, bölgesel savunma için savunma malzemesi elde etmemizi engellemiyor" ifadelerini içeren bir açıklama yayımladı.



Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise gazetenin haberini yalanladı.



Gazete ayrıca, Irak’ta Sünnilerle Şiiler arasındaki gerginlik, Şii siyasi partileri arasındaki çekişme ve Iraklı Kürtler ile "Arapların baskın olduğu" Irak hükümeti arasında gerginliğin son aylarda endişe kaynağı olduğunu, Irak’taki yetkililerin sözlü bir savaş başlattığını, Irak ordusu ve peşmergenin çatışmaya yaklaştığını da yazdı.