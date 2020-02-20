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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Irak, İran’a uçuşları askıya aldı

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Irak, İran’a uçuşları askıya aldı

Irak Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran’a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Yolları İran’a ve İran’dan yapılacak tüm uçak seferlerini durdurdu.

Irak Ulaştırma Bakanlığının kararının Bağdat, Basra ve Necef Havalimanlarını kapsadığı bildirildi.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapatmış, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturmuştu.

İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN 2 ÖLÜM

İran'da dün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını bildirmişti.

Cihanpur bugün yaptığı açıklamada biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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