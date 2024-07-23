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Irak hükümeti resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanma kararı aldı

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#Irak#PKK#Terörle Mücadele
Irak hükümeti resmi yazışmalarda yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanma kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 20:40

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında bölücü terör örgütü PKK için “yasaklı örgüt PKK” ifadesinin kullanılması kararını aldı. Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz'da “PKK’nın resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” kararına dayandırıldı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Irak Başbakalığı’nın 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz'da “PKK’nın resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” kararına dayandırıldı.

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#Irak#PKK#Terörle Mücadele

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