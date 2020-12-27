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Hürriyet
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 27.12.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Irak güvenlik güçleri, 4 PKK'lıyı tutukladı.

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Irak güvenlik güçleri, 4 PKK'lıyı tutukladı.
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Irak güvenlik güçlerinin 4 PKK'lıyı tutukladığı bilgisine ulaşıldı. PKK'lıların Sincar bölgesinden çıkmaya direndiği için tutuklandığı belirtirdi.

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan teröristlerin sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağıve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

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