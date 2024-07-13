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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: "Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimimiz var"

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#Irak#Suriye#Fuat Hüseyin
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimimiz var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 16:42

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimlerinin olduğunu belirterek Bağdat’ta iki ülke yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

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Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, NATO Zirvesi çerçevesinde bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da el-Hurra kanalına röportaj verdi.

Bakan Hüseyin, Suriye krizini görüşmek üzere yakın zamanda Irak'ın başkenti Bağdat'ta Suriyeli ve Türk yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Irak'ın Ankara ile Şam arasında arabuluculuk girişimi olduğunu belirten Hüseyin, Washington'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuyu ele aldığını söyledi.

Irak’ın aynı zamanda Suriye tarafıyla da görüştüğünü kaydeden Hüseyin, iki ülke yetkililerinin hazır bulunacağı toplantının tarihine dair bilgi vermedi. Hüseyin, ülkesinin bölgenin istikrarı için dost ve müttefik ülkelerle iletişimde olduğunu vurguladı.

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#Irak#Suriye#Fuat Hüseyin

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