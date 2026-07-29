Irak basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki görüşmesine özel ilgi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin görüşmeleri, Irak basınında geniş yer buldu. Gazeteler, özellikle Kalkınma Yolu Projesi ve iki ülke arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarını manşetlerine taşıdı.

GÜNDEMDE KALKINMA YOLU PROJESİ VARDI

Irak basınında çıkan haber ve yorumlarda, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi yönünde atılan adımlar ile Türkiye ve Irak arasında imzalanan mutabakat zabıtlarının ziyaretin en önemli kazanımları arasında gösterildi.

Haberlere göre ekonomik ve stratejik iş birliğini güçlendirecek anlaşmaların, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağı değerlendirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeydi'nin görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Irak Ulaştırma Bakanı'nın Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin anlaşmayı imzalamaması da bazı medya kuruluşlarının gündeminde yer aldı.

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"KALKINMA YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Bağdat'ta yayımlanan Nina gazetesi, Zeydi'nin Ankara ziyaretinde imzalanan anlaşmaları öne çıkararak "Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilmeli" başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekilirken, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın çıkarlarına hizmet edeceği ve ülke ekonomisi için can damarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

"IRAK DÜNYAYA BAĞLANACAK"

Sabah gazetesi de Ankara ziyaretini, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini öne çıkaran haberlerle okurlarına aktardı.

Gazete, yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğunda planlanan Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın güneyindeki Büyük Fav Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayacağını ve ülkeyi Körfez ile Avrupa arasında önemli bir ticaret ve ulaştırma koridoruna dönüştüreceğini yazdı.

Haberde, proje kapsamında inşa edilecek demir yolu hattı ve otoyol sayesinde Irak'ın Türkiye ve Avrupa'ya bağlanacağı, bunun da ülkenin dünyaya açılması açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Sabah gazetesi, projenin Irak için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını da belirtti.

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"TÜRKİYE ALTYAPI VE ENERJİDE GENİŞ DENEYİME SAHİP"

Zevra gazetesi ise Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin ziyaret sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, Zeydi'nin, "Türkiye gelişmiş bir sanayiye, enerji ve altyapıya sahiptir. Bu ülke stratejik bir konuma sahip ve geniş bir deneyimi var. Bunu değerlendirmek gerek." sözlerini sayfalarına taşıdı.

"IRAK ORTA DOĞU'DA YENİ BİR KONUMA ULAŞACAK"

Sada gazetesi ise "Irak yeni ve stratejik ilişkilere gidiyor" başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye ile geliştirilen ekonomik ve stratejik iş birliği ile Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ı Orta Doğu'da farklı bir konuma taşıyacağını yazdı.

Gazete, uzun yıllardır savaş ve iç çatışmalarla mücadele eden Irak açısından ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmalarının da büyük önem taşıdığını belirtti.

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"STRATEJİK ANLAŞMALAR IRAK'I ULUSLARARASI KONUMA TAŞIYACAK"

Savt el-Kalem gazetesi ise Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi'nin açıklamalarına dayanarak, Türkiye ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarının Irak'ı uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıyacağını yazdı.

Gazete, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra güvenlik ve askeri iş birliği başlıklarının da anlaşmalarda yer almasının Irak için önemli bir başlangıç olduğunu değerlendirdi.

Haberde ayrıca, Irak'ın bölgede daha güçlü bir aktör olabilmesi için komşu ülkelerle uzun vadeli stratejik anlaşmalar yapmasının önemine dikkat çekildi.