Irak basınından çarpıcı iddia: ABD'nin İran'ı işgal planı ortaya çıktı

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ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükselirken Irak basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Irak merkezli El-Mada gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump'a sunulan üç senaryolu savaş planında, Amerikan askerlerinin Irak üzerinden İran'ın güneyine girerek kara harekâtı başlatması seçeneği de bulunuyor. Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin planın bazı bölümlerini gördüğü öne sürüldü.

Gazetenin hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'ın da olası bir savaşta Irak üzerinden Kuveyt'e yönelik bir harekât düzenlenmesi için Bağdat'a baskı yapabileceği iddia edildi. Haberde ayrıca ABD'nin, İran'a yakın Iraklı silahlı grupların olası bir çatışmada Tahran'ın yanında yer almasını önlemek için Irak hükümetine baskı yaptığı belirtildi.

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ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK KARA HAREKÂTI İDDİASI

El-Mada'nın haberine göre Başbakan Ali Falih ez-Zeydi, Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle yaptığı kapalı toplantıda Trump'a sunulduğu öne sürülen savaş planının ayrıntılarını paylaştı. Gazete, üç senaryodan birinin ABD askerlerinin Irak topraklarından geçerek İran'ın güneyine ilerlemesini öngördüğünü yazdı.

Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde Irak, ABD'nin İran'a yönelik kara harekâtında geçiş güzergâhı olarak kullanılabilir.

Gazetenin aktardığı bir diğer senaryoya göre İran, Irak'ın güneyindeki Basra bölgesini kullanarak Kuveyt'e yönelik bir askeri harekât düzenlenmesi için Bağdat'a baskı yapabilir. Böyle bir gelişme, olası bir ABD-İran savaşının Irak ve Körfez ülkelerine de yayılması riskini beraberinde getirebilir.

El-Mada, üç senaryodan yalnızca ikisinin ayrıntılarını paylaştı. Üçüncü senaryoya ilişkin bilgi vermedi. ABD yönetimi de iddia edilen savaş planını henüz doğrulamadı.

TRUMP İLE IRAK BAŞBAKANI ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

El-Mada'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Zeydi, 5 Kasım'da telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran'a yakın Iraklı silahlı grupların olası bir savaşa katılması ihtimali de ele alındı.

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Gazetenin kaynakları, Washington yönetiminin Irak'ın çatışmaya dahil olmasını istemediğini ve Bağdat'tan İran'ın yanında savaşa katılabilecek silahlı gruplara karşı adım atmasını beklediğini ileri sürdü. ABD'nin, Irak hükümetinin silahlı grupları silahsızlandırma konusunda verdiği sözleri yerine getirmediği görüşünde olduğu da iddia edildi.

Haberde, Zeydi'nin Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle yaptığı toplantıda ABD'nin beklentilerini gündeme getirdiği belirtildi. Başbakanın, İran'ın yanında savaşa katılmaları halinde silahlı grup üyelerinin tutuklanabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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IRAK'TAN TOPRAKLARININ SALDIRILARDA KULLANILMASINA TEPKİ

Irak Başbakanlık Ofisi, Zeydi ile Trump arasında 5 Kasım'da yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Zeydi, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı düzenlemek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

İki liderin görüşmede bölgedeki güvenlik gelişmelerini ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimleri ele aldığı bildirildi.

Bağdat yönetiminin bu açıklaması, El-Mada'nın gündeme taşıdığı ABD askerlerinin Irak üzerinden İran'a ilerlemesi senaryosuyla çelişiyor. Ancak Irak yönetiminin böyle bir harekâta onay verdiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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ABD makamları da iddia edilen askeri planın varlığını veya uygulanmasına yönelik bir karar alındığını doğrulamadı.