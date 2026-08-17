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Irak basını: İran İHA'ları Barzani'nin konutunu hedef aldı

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#İran#Irak#İHA
Irak basını: İran İHAları Barzaninin konutunu hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 11:19

İran'a ait 2 kamikaze İHA'nın, Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef aldığı bildirildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere "İran tarafından" 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ERBİL'DE İKİ NOKTAYA İHA SALDIRISI

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, saldırının hedef aldığı noktalara ilişkin detaylara yer verildi.

IKBY'DEN SERT TEPKİ

IKBY Anti Terör Birimi, saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

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"Bu umursamaz saldırı ve tecavüzü şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir."

MESRUR BARZANİ: BÖLGE GÜVENLİĞİNE DOĞRUDAN TEHDİT

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, yaptığı açıklamada "Bugün erken saatlerde kişisel ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı başkanının evi İran insansız hava araçları saldırılarının hedefi oldu. Bu umursamaz ve kabul edilemez saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Bu saldırılar, görevlerimizi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızı korumaktan bizi caydırmayacaktır." 

Barzani, saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğunu ve bölgenin güvenliği ile istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İRAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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#İran#Irak#İHA

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