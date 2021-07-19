Irak Başbakanından suikast açıklaması

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Irak'ta Mayıs 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Kazımi, Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj verdi.

Başbakanlığı sırasında üç kez suikast girişimi atlattığını ifade eden Kazımi, bunların hangi tarihlerde ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı, "Bundan dolayı endişeli değilim, korkmuyorum da. Ülkenin yönetimi için çizdiğimiz plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kazımi, Mayıs 2020'den bu yana Irak hükümetine başkanlık ediyor.

EL-KAZIMİ, 26 TEMMUZ'DA ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin 26 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın El-Kazımi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtilerek, "Başbakan'ın ziyareti ABD ile Irak arasındaki stratejik ortaklığa ve ikili iş birliğine vurgu yapacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ziyaretin eğitim, sağlık, kültür, enerji ve iklim girişimleri dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına odaklanacağı, ayrıca DAEŞ’in kalıcı yenilgisini sağlamak için ortak çabaları içerecek şekilde siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında Irak ile ikili iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

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