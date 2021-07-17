Irak Başbakanı El-Kazımi, 26 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın El-Kazımi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtilerek, "Başbakan'ın ziyareti ABD ile Irak arasındaki stratejik ortaklığa ve ikili iş birliğine vurgu yapacak." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, ziyaretin eğitim, sağlık, kültür, enerji ve iklim girişimleri dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına odaklanacağı, ayrıca DAEŞ’in kalıcı yenilgisini sağlamak için ortak çabaları içerecek şekilde siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında Irak ile ikili iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

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