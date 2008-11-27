Irak ABD güvenlik anlaşmasına onay

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Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan oturumda, güvenlik anlaşması maddeleri okunduktan sonra oylamaya geçildi.

Oylamaya katılan 189 milletvekilinin 149'u anlaşmanın lehinde oy kullandı.

Oturumda, anlaşmayla ilgili referandumun 2009'un temmuz ayında yapılmasını öngören madde de kabul edildi. Parlamentoda 19 milletvekili olan Fazilet Partisi oylamaya katılmazken, Sadr grubu anlaşmanın aleyhine oy kullandı.



Sadr grubu anlaşmaya karşı

Irak parlamentosunda 30 milletvekili bulunan Sadr grubu, parlamento tarafından bugün onaylanan Irak-ABD güvenlik anlaşmasının iptali için her türlü yola başvuracağını ve uluslararası mahkemelerde dava açacağını açıkladı.

Sadr grubu, oylamadan hemen sonra yaptığı açıklamada, güvenlik anlaşmasının Irak halkını bağlamadığını, sadece lehte oy kullananları bağladığını savundu.

Anlaşmanın iptali için uluslararası mahkemelerde dava açılacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın parlamentodan geçmesi için milletvekillerine her türlü baskının yapıldığı görüşüne yer verildi.

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Sadr grubunun açıklamasında, anlaşmanın kabul edildiği bugünün, "Amerikan kuvvetlerinin çekilmesinin başlangıcı yerine sömürgeciliğin başlangıcı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, anlaşmanın onaylanması ve imzalanması sorumluluğunun hükümete ve parlamentoya ait olduğu ifade edildi.