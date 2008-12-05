Irak-ABD güvenlik anlaşması yürürlükte

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IRAK Devlet Başkanlığı Konseyi, Amerikan askerlerinin Irak’tan 2011’in sonuna kadar tamamen çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın Devlet Başkanı Celal Talabani ve iki yardımcısı tarafından imzalandığı açıklandı. 3 yıl geçerli anlaşma, böylece yürürlüğe girdi.



Öte yandan anlaşmanın yürürlüğünün sürüp sürmemesi konusunda gelecek yıl bir referandum yapılacak. Şiiler ve Kürtler, mecliste Sünnilerin desteğini alabilmek amacıyla referandum talebini kabul etmişti. 30 maddelik anlaşma Amerikan askerlerine çekilme takvimi belirliyor, onları kısmen Irak yargısına tabi kılıyor ve askeri operasyonlarda "ortak onay mekanizması" getiriyor.