Irak ABD güvenlik anlaşması mecliste onaylanmadı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ta, ABD ile imzalanan güvenlik anlaşmasının parlamentoda oylanmasından önce siyasi gruplar arasında pazarlıklar sürüyor.

Parlamento Başkanı Mahmud Meşhadani, siyasi grup ve parti liderlerinin güvenlik anlaşması ve diğer siyasi konuları tartışmak ve görüşmek için ek süre istediklerini, bu talebe binaen oylamanın yarın sabaha ertelendiğini açıkladı.



Siyasi grup ve parti liderlerinin konuyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Meşhedani, "Bize ulaşan son bilgilere göre siyasi liderler, bir konu hariç bütün konularda anlaştı. Bu sebeble oturumu yarın sabah saat 10.00'a erteliyoruz" dedi.



ABD ile Irak arasında 17 Kasımda imzalanan güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayını alması gerekiyor. Parlamentoda bu sabah yapılması beklenen oylama, siyasi gruplar arasında görüş birliği sağlanamadığı için önce öğleden sonraya ertelendi, anlaşma sağlanamayınca da oylama yapılamadı.



Şii gruplarından 30 milletvekili olan Sadr grubu ile 19 milletvekili bulunan Fazilet Partisi anlaşmanın aleyhine oy kullanacaklarını bildirdi.

Eski Başbakan İyad Allavi'nin lideri olduğu El Irakiye Partisi'nden milletvekili Usame El Nuceyfi, kendisinin anlaşma aleyhinde, partisinin ise lehinde oy kullanacağını söyledi.



Sünni Tevafuk (Uzlaşı) Cephesi, siyasi reformlar yapılması şartıyla anlaşma için "Evet" oyu kullanacağını açıkladı.

Anlaşmanın 275 sandalyeli parlamentodan geçmesi için salt çoğunluk gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve iki yardımcısından oluşan Başkanlık Konseyi ve Başbakanın, parlamentodan geçmesi için siyasi grup ve parti liderlerini ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

