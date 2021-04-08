İpler iyice gerildi: Rusya'dan peş peşe ABD açıklamaları!

Rusya-Ukrayna ve ABD arasında günlerdir devam eden gerilim tırmanıyor. Taraflar karşılıklı açıklamalarına devam ederken Rusya ABD ile olan ilişkilerinde iplerin kopma noktasına geldiğini belli etti ve en kötü senaryolara hazırlıklıyız dedi.

Öte yandan Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Merkel Ukrayna'da yaşananlardan duyduğu kaygıyı dile getirirken ikili Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumunu da görüştü.

ABD'nin, ülkesine sürekli yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "Atlantik Konseyi bile ABD'nin, Rusya'ya yönelik sonuç vermeyen, çıkmaz ve aptalca çizgisini eleştiriyor." yorumunda bulundu.

LAVROV'DAN SERT ÇIKIŞ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "dostça olmayan" her türlü adımına cevap vereceklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya gelen Lavrov ve Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı iddialara ilişkin, "ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceğiz." dedi.

Lavrov, "ABD'nin bu eylemleri, kendimize güvenmemizi gerektiriyor. Çünkü ne ABD ne de müttefikleri, güvenilir ortaklar değildir. Devlet için hayati öneme sahip alanlarda, ruh hallerinden ve sabah hangi ayağının üzerinde kalktıklarından emin olamayız." ifadesini kullandı.

"ABD'DEN AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLDİĞİNE DAİR NOTA ALMADIK"

ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Lavrov, ancak ABD'den bu konuda nota almadıklarını aktardı.

Rusya'nın, söz konusu anlaşmadan çekilmesine ilişkin süreci başlattığını hatırlatan Lavrov, "Avrupalılar, ABD'nin yokluğunda Rusya üzerindeki uçuşları sırasında aldıkları bilgileri kendilerinde saklayacaklarına dair garanti vermiyor." diye konuştu.

ABD'nin bu anlaşmaya dönüp dönmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu belirten Lavrov, "En kısa zamanda bu konunun netlik kazanacağını umuyorum. Biz, süreci başlattık. Sonsuza kadar bekleme niyetinde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Baykonur Uzay Üssü'ndeki iş birliğine de değinen Lavrov, Kazakistan ile üçüncü ülkelerin uzay üssünü ticari amaçlı kullanımına yönelik ortak girişimlerinin olduğunu da kaydetti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi de Rusya ile ilişkilerinin "stratejik" olduğunu vurgulayarak, buna önem verdiklerini dile getirdi.

KREMLİN: RUSYA, ABD İLE İLİŞKİLERDE EN KÖTÜ SENARYOLARA HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Rusya’ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi” atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, “Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.

Peskov, Kuzey Akım 2’ye ortak olan ülkeler ve şirketlerin, projeyi bitirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna ve Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

KREMLİN'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan son açıklamada 'Donbas'ta askeri bir seçeneğin devreye girmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olur' ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Rusya'nın bölgedeki vatandaşlarını korumaya devam edeceğinin altı çizildi.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİY'DEN DONBAS'DA BARIŞ MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. Gerilimin yüksek olduğu bölgeyi ziyareti sırasında sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Ukrayna lideri paylaşımında ' Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak' ifadelerini kullandı.

Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çalışma ziyaretinin başladığı bildirildi. Zelenskiy’nin, son dönemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri ziyaret edeceği, Ukraynalı liderin ayrıca moral vermek amacıyla bölgedeki askerlerle bir araya geleceği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkomutan olarak Donbas'da zor zamanlarda askerlerimizin yanında olmak istiyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkomutan olarak Donbas'da zor zamanlarda askerlerimizin yanında olmak istiyorum. Gerginliğin arttığı bölgelere gidiyorum. Dün gece vurulan 23 yaşındaki asker huzur içinde yatsın. Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak” dedi.

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