iPhone’daki gizli tuşu buldu, viral oldu!

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'Ellyawesometech' kullanıcı isimli TikTok kullanıcısı Tekoloji devi Apple'ın ürettiği ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Iphone'ların az bilinen bir özelliğini takipçilerine duyurdu. 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Kullanıcının 'Iphone'un gizli tuşu' diye duyurduğu özellik aslında yıllardır Apple cep telefonunda bulunurken, video geniş bir kitleye bu konuda farkındalık getirdi. Söz konusu video bir milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.

IPHONE'UN GİZLİ TUŞU 'BACK TAP'

Back Tap (Arka Tık) olarak bilinen özellik aslında insanlara telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişilebilirlik seçeneği. Ve telefonlardaki hemen hemen her komut için kullanılabiliyor.

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YAZILIMIN IOS 14 VE ÜZERİ OLMASI GEREKİYOR

Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

BACK TAP (ARKA TIK) ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle:

Ayarlara girin.

Erişilebilirlik ayarlarını açın.

Dokunma ayarlarına geçin.

En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin

Back Tap özelliğini hangi uygulama için kullanmak istiyorsanız önünüze gelen menüden bunu seçin

IPHONE'UN SON GÜNCELLEMESİNE HAMİLE ERKEK EMOJİSİ DAMGA VURDU

Öte yandan iPhone için sunulan iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma başlanacağı açıklandı. Apple'ın duyurduğu emojiler arasında en çok dikkat çeken ise hamile erkek oldu.



Apple'dan yapılan açıklamada yeni emojinin dolu bir mideyi göstermekte kullanılabileceği açıklandı.