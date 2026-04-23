iPhone kullanıcılarına büyük tuzak! Bu mesajı aldıysanız dikkat

Dünya genelinde iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık dalgasında, sahte e-postalar “iCloud depolama alanınız doldu” uyarısıyla insanları paniğe sürüklüyor. Mesajlarda, fotoğraf ve videoların silineceği ya da hesabın kısa süre içinde kapanacağı söylenerek kullanıcıların “hemen yükseltme yapması” isteniyor. Uzmanlara göre asıl amaç, kurbanları sahte bir siteye götürüp banka bilgilerini, ödeme verilerini ve kişisel bilgilerini ele geçirmek.

Dolandırıcılık girişimleri yalnızca e-postayla sınırlı değil. Son günlerde sahte “Apple Pay dolandırıcılık uyarısı” mesajları da yayılıyor. Bu mesajlarda hesabınızda şüpheli işlem olduğu söyleniyor, ardından kullanıcıdan linke tıklaması ya da bir numarayı araması isteniyor. Arandığında ise karşıya kendisini Apple destek, banka görevlisi hatta kolluk kuvveti gibi tanıtan kişiler çıkabiliyor. Amaç yine aynı: korku ve aciliyet hissi yaratarak para ve bilgi koparmak.

EN TEHLİKELİ NOKTA PANİK DUYGUSU

Bu dolandırıcılığın en güçlü yanı, gerçek Apple uyarılarına benzemesi. Bazı sahte iletilerde “48 saat içinde hesabınız kapatılacak” ya da “tüm fotoğraflarınız silinecek” gibi ifadeler kullanılıyor. Bu yüzden kullanıcı düşünmeden hareket etmeye daha yatkın hale geliyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan’a göre bu tür sahte iCloud ve Apple Pay mesajlarını ayırt etmenin ilk kuralı, metnin yarattığı paniğe değil ayrıntılara bakmak. Demircan, dolandırıcıların çoğu zaman teknik yöntemlerden çok kullanıcıyı acele karar vermeye zorlayan ifadelerle hareket ettiğini söylüyor. Özellikle “hemen tıklayın”, “hesabınız kapanacak”, “ödeme başarısız oldu” ya da “depolamanız doldu” gibi baskı kuran cümlelerin ilk alarm işaretleri arasında yer aldığını belirtiyor.

Bir başka kritik ayrıntı ise bağlantılar. Bu tür mesajlarda genellikle hesap bilgilerini “güncelleme”, ödeme bilgilerini “doğrulama” ya da depolama planını “yükseltme” bahanesiyle kullanıcı sahte sayfalara yönlendiriliyor. İlk bakışta resmi gibi görünen bu sayfalar, aslında girilen kart ve hesap bilgilerini doğrudan dolandırıcıların eline veriyor.

BU MESAJLARDA HANGİ İŞARETLERE BAKILMALI?

Osman Demircan, kullanıcıların ilk bakması gereken yerin mesajın içeriğinden çok bağlantının yönlendirdiği adres olduğunu vurguluyor. Ona göre Apple’a ait gerçek bildirimlerde bağlantılar doğrudan resmi alan adlarına yönelirken, sahte mesajlarda buna çok benzeyen ama farklı karakterler içeren adresler kullanılabiliyor. Gönderen bilgisi, dil hataları, alışılmadık hitap şekilleri ve mesaj içinden doğrudan ödeme ya da giriş bilgisi istenmesi de önemli alarm sinyalleri arasında bulunuyor.

Demircan, “Resmi görünmesi o mesajın Apple’dan geldiğini kesinlikle göstermiyor. Gerçeklik, linklerin detaylarında anlaşılıyor” diyerek kullanıcıların yalnızca tasarıma ya da logoya bakarak karar vermemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanın dikkat çektiği bir başka önemli nokta ise kullanıcıların “Ben hiçbir bilgi paylaşmadım, o halde sorun yok” diye düşünmesi. Demircan’a göre şifre, kart bilgisi ya da doğrulama kodu girilmemiş olsa bile bazı temel güvenlik kontrollerinin yine de yapılması gerekiyor.

Bu tür bir mesaj geldikten sonra Apple kimliğiyle ilişkili oturumların ve bağlı cihazların gözden geçirilmesi, iki aşamalı doğrulamanın açık olup olmadığının kontrol edilmesi ve banka ya da kart hareketlerinin kısa süre dikkatle izlenmesi ilk adımlar arasında yer alıyor. Eğer kullanıcı mesaja tıklamış ama bilgi girmemişse, tarayıcı geçmişini temizlemek, şüpheli sayfayı kapatmak ve gerekirse Apple hesabı şifresini resmi site üzerinden tedbir amaçlı yenilemek de ek güvenlik sağlayabiliyor.

Demircan’a göre dijital güvenlikte doğru yaklaşım, “bir şey olmadı sanmak” değil, kısa bir kontrolle emin olmak. Uzman isim, bazı durumlarda tek bir linke tıklamanın bile telefondaki güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışan kötü niyetli kişilere fırsat verebildiğini söylüyor. Bu nedenle cihazın güncel tutulması da kritik önem taşıyor. Telefonda bulunan bilinen güvenlik açıklarına karşı korunmanın en temel yollarından biri, tüm yazılım güncellemelerini gecikmeden yapmak.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Böyle bir e-posta ya da SMS alan kullanıcıların ilk yapması gereken şey, linke tıklamamak ve mesajdaki numarayı aramamak. Hesapta gerçekten depolama sorunu olup olmadığını cihaz ayarlarından ya da Apple hesabına doğrudan giriş yaparak kontrol etmek gerekiyor.

Eğer kullanıcı yanlışlıkla ödeme bilgisi girdiyse ya da bağlantıya tıkladıysa, vakit kaybetmeden bankasıyla görüşmesi, kartını kontrol ettirmesi ve gerekiyorsa şifrelerini değiştirmesi öneriliyor. Çünkü bu tür saldırılarda hedef yalnızca tek seferlik ödeme almak değil; ele geçirilen bilgileri daha büyük dolandırıcılık girişimlerinde kullanmak da olabiliyor. Kısacası “iCloud’unuz doldu” mesajı artık sadece can sıkıcı bir uyarı değil, cebinizdeki parayı hedef alan yeni bir tuzak olabilir.